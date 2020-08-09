2020/08/09 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الحكومة بكافة مؤسساتها للتحرك الجاد لإنهاء معاناة شريحة المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا ، مشيرا الى صعوبة الإستمرار بتجاهل هذه الإمكانيات العلمية الكبيرة وابقائهم دون تعيين او راتب .
وحث الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات […]
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وحث الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة للاستجابة لمطالب حملة الشهادات العليــــا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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