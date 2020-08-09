نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة للاستجابة لمطالب حملة الشهادات العليــــا

2020/08/09 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الحكومة بكافة مؤسساتها للتحرك الجاد لإنهاء معاناة شريحة المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا ، مشيرا الى صعوبة الإستمرار بتجاهل هذه الإمكانيات العلمية الكبيرة وابقائهم دون تعيين او راتب .وحث الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات […]

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