خلية الازمة بالبصرة : الدوام الرسمي في دوائر المحافظة سيكون بنسبة ١٠%

2020/08/09 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت خلية الأزمة المحلية في البصرة ان الدوام الرسمي في دوائر المحافظة سيكون بنسبة ١٠%.وقال رئيس اللجنة محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح صحفي ” بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وبارتفاع نسب الإصابة في المحافظة، خلال أيام العطلة، تم اصدار توجيه من خلية الازمة على أن يكون الدوام بنسبة ١٠%.وأن هذا الأمر […]

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