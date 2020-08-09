2020/08/09 | 16:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. انتحار نازحة في مخيم جبل سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. انتحار نازحة في مخيم جبل سنجار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. انتحار نازحة في مخيم جبل سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).