2020/08/09 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لـتنظيم “داعش” في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من اعتقال إثنين من الارهابيين الخطرين في مناطق حي واحد اذار وحي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لـ”داعش” في كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

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