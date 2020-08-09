اسعار صرف الدولار في السوق المحلي العراقي

2020/08/09 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شهدت اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية استقرارا اليوم الاحد .وسجلت بورصة الكفاح اليوم 123.800 دينارا لكل 100 دولار ، فيما سجل سعر بيع الدولار في محلات الصيرفة 124.500 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 123.500 دينارا لكل 100 دولار .وسجلت بورصة الكفاح امس السبت 123800 دينار مقابل 100 دولار ، […]

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