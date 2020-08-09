العراق بالمرتبة 181 بمستوى الحرية الاقتصادية من بين 186 دولة

2020/08/09 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت مؤسسة Heritage Foundation الامريكية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، ان العراق يأتي بالمرتبة 181 من اصل 186 دولة.ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة لعام 2020 ، فأن “العراق جاء بالمرتبة 181 بما يتعلق بالحرية الاقتصادية من اصل 186 دولة مدرجة بالجدول، وبذلك يأتي في المرتبة السادسة قبل الاخيرة متقدما […]

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