الصحة العراقية تسجل 82 وفاةً وأكثر من 2700 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/09 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 9 آب 2020

- تم فحص ( 18003) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1145386 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2271) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 338بغداد / الكرخ 490مدينة الطب 73النجف الأشرف 62السليمانية 35أربيل 86دهوك 20كربلاء 247كركوك 46ديالى 64واسط 208البصرة 132ميسان 77بابل 151الديوانية 85ذي قار 65الأنبار 25نينوى 67

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2726 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 287بغداد الكرخ 207مدينة الطب 56النجف 137السليمانية 97أربيل 285دهوك 160كربلاء 239كركوك 150ديالى 65واسط 106البصرة 243ميسان 147بابل 124الديوانية 78ذي قار 86الأنبار 57المثنى 88نينوى 93صلاح الدين 21

- الوفيات 82 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 5مدينة الطب 6النجف 4السليمانية 7أربيل 10كربلاء 4كركوك 7ديالى 1واسط 2البصرة 9بابل 9الديوانية 3ذي قار 3المثنى 2نينوى 4

مجموع الشفاء : 107775 ( نسبة الشفاء 71,8 %)مجموع الأصابات : 150115الراقدين الكلي: 36948الراقدين في العناية المركزة: 551مجموع الوفيات: 5392

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأحد 9 آب 2020

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