موقف وبائي جديد.. حالات الشفاء واعداد الاصابات تتقاربان

2020/08/09 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد – تم فحص ( 18003) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1145386 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2271) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 338 بغداد / الكرخ […]

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