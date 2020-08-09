الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2726 إصابة جديدة ووفاة 82 وشفاء 2271 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2726 إصابة جديدة ووفاة 82 وشفاء 2271 مصاباً
2020/08/09 | 16:42 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد (2271) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   338

بغداد / الكرخ      490

مدينة الطب        73

النجف الأشرف    62

السليمانية           35  

أربيل                 86

دهوك                20          

كربلاء             247

كركوك             46

ديالى               64

واسط              208           

البصرة             132

ميسان               77

بابل                 151  

الديوانية              85

ذي قار             65

الأنبار               25     

نينوى                67             

    

 

- الإصابات الجديدة: 2726 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   287

بغداد الكرخ     207   

مدينة الطب      56   

النجف            137

السليمانية         97       

أربيل            285

دهوك            160                

كربلاء        239 

كركوك        150  

ديالى          65

واسط         106 

البصرة       243

ميسان          147

بابل           124 

الديوانية      78   

ذي قار        86

الأنبار          57

المثنى          88

نينوى          93 

صلاح الدين    21    

 

 

- الوفيات   82  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        5 

مدينة الطب        6 

النجف              4

السليمانية          7

أربيل           10                              

كربلاء          4 

كركوك         7

ديالى            1 

واسط           2 

البصرة        9   

بابل            9

الديوانية       3

ذي قار        3     

المثنى          2      

نينوى           4                 

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:    107775      ( نسبة الشفاء  71,8  %)                       

مجموع الإصابات :   150115                                               

الراقدون الكلي:        36948                                                      

الراقدون في العناية المركزة: 551                                                  

مجموع الوفيات:   5392

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