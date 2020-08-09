الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2726 إصابة جديدة ووفاة 82 وشفاء 2271 مصاباً

2020/08/09 | 16:42 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد (2271) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 338

بغداد / الكرخ 490

مدينة الطب 73

النجف الأشرف 62

السليمانية 35

أربيل 86

دهوك 20

كربلاء 247

كركوك 46

ديالى 64

واسط 208

البصرة 132

ميسان 77

بابل 151

الديوانية 85

ذي قار 65

الأنبار 25

نينوى 67

- الإصابات الجديدة: 2726 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 287

بغداد الكرخ 207

مدينة الطب 56

النجف 137

السليمانية 97

أربيل 285

دهوك 160

كربلاء 239

كركوك 150

ديالى 65

واسط 106

البصرة 243

ميسان 147

بابل 124

الديوانية 78

ذي قار 86

الأنبار 57

المثنى 88

نينوى 93

صلاح الدين 21

- الوفيات 82 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 7

أربيل 10

كربلاء 4

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 9

بابل 9

الديوانية 3

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 4

مجموع حالات الشفاء: 107775 ( نسبة الشفاء 71,8 %)

مجموع الإصابات : 150115

الراقدون الكلي: 36948

الراقدون في العناية المركزة: 551

مجموع الوفيات: 5392

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