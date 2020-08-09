الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2726 إصابة جديدة ووفاة 82 وشفاء 2271 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد (2271) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 338
بغداد / الكرخ 490
مدينة الطب 73
النجف الأشرف 62
السليمانية 35
أربيل 86
دهوك 20
كربلاء 247
كركوك 46
ديالى 64
واسط 208
البصرة 132
ميسان 77
بابل 151
الديوانية 85
ذي قار 65
الأنبار 25
نينوى 67
- الإصابات الجديدة: 2726 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 287
بغداد الكرخ 207
مدينة الطب 56
النجف 137
السليمانية 97
أربيل 285
دهوك 160
كربلاء 239
كركوك 150
ديالى 65
واسط 106
البصرة 243
ميسان 147
بابل 124
الديوانية 78
ذي قار 86
الأنبار 57
المثنى 88
نينوى 93
صلاح الدين 21
- الوفيات 82 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
النجف 4
السليمانية 7
أربيل 10
كربلاء 4
كركوك 7
ديالى 1
واسط 2
البصرة 9
بابل 9
الديوانية 3
ذي قار 3
المثنى 2
نينوى 4
مجموع حالات الشفاء: 107775 ( نسبة الشفاء 71,8 %)
مجموع الإصابات : 150115
الراقدون الكلي: 36948
الراقدون في العناية المركزة: 551
مجموع الوفيات: 5392
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