2020/08/09 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر بعد التضامن الدولي الكبيرلإعمار بيروت : بعض الأخوة الموصليين كما البصريين يبحثون عن حل دولي أو إقليمي لهم بمعزل عن الحل العراقي.المعاناة العراقية لم تتوقف في اي يوم.



أنا من البصرة وأعرف معاناة أهلها طيلة سنوات الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت, فقد قتل الكثيرون من أهلها ورحل كثيرون عنها إلى بغداد أو غيرها من المدن العراقية يبحثون عن مأوى لهم بعيدا عن ويلات الحرب.والمعروف أن للبصرة أيضا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلبي مع الموصل كما هو مع بيروت - جعفر المظفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلبي مع الموصل كما هو مع بيروت - جعفر المظفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).