بيروت - ساطع هاشم

2020/08/09 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم سيهاجر اللبنانيون كما هاجر قبلهم اهل العراق واهل الشام، وسيتركون ورائهم شظايا المباني والطرقات واعشاش الحمام، سيهاجرون ان لم يكن اليوم فمساء غدٍ، فقد دمرت أجزاء واسعة من عاصمتهم التي لم ازورها يوماً ولم اعرفها الا من صور الصحف والتلفزيونات، والناس في كل مكان في صدمة مما حدث، مالذي حصل بالضبط؟ ولماذا؟لا امل بالتحرر السياسي لشرقنا برمته، فقد ماتت الروح الثورية ومقاومة القدر الغادر، مات الاحتجاج ......





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