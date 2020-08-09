ملياردير يربح 26 مليار دولار بسبب كورونا

2020/08/09 | 16:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حققت شركة Berkshire Hathaway التابعة لقطب الأعمال الأميركي وارن بافيت قفزة في أرباحها من استثماراتها بالشركات المدرجة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 87٪ في خضم أزمة كورونا حينما كانت أسواق الأسهم حول العالم تشهد موجات بيع عنيفة وسط المخاوف المتعلقة بالوباء.وسجلت بيركشاير هاثاواي صافي ربح خلال الربع الثاني من العام […]

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