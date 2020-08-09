محافظة عراقية تنتج 3 مليون بيضة شهريًا

2020/08/09 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء المقدسة، الاحد، عن انتاج اكثر من 3 مليون من بيض المائدة شهريا.وقال مدير الشعبة مهدي الجنابي في تصريحات صحفية، ان “الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة منطقة عون تضم ثلاثة مشاريع عملاقة لانتاج بيض المائدة تتمثل في مشروع شركة المسيب والتي انتجت 2 مليون بيضة […]

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