235 صندوق آثار غارقة في مياه البصرة منذ 165 عامًا.. ماذا تعرف عن حادثة “زوارق الفرنسيين”؟

2020/08/09 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير صحفي الضوء، على كميات كبيرة من الاثار العراقية غرقت في مياه القرنة بمحافظة البصرة، عام 1855، ومازالت تحير العلماء بسبب المحاولات والبعثات الاجنبية المكررة للبحث عنها دون جدوى، فضلا عن تعدد الروايات حول اسباب غرق القوارب التي كانت تحمل 235 صندوقا من التماثيل والاثار ونقلها من الموصل الى البصرة من […]

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