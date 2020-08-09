ثلاثة منتخبات ترفض مواجهة العراق ودياً

2020/08/09 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان ثلاثة اتحادات رفضت مواجهة المنتخب الوطني بكرة القدم ودياً.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس لـ / المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يواصل محاولاته لإقامة مباراة ودية ثالثة لاسود الرافدين”.وأضاف ان “اتحادات لبنان والأردن وماليزيا اعتذرت عن ملاقاة منتخبنا الشهر المقبل، بالتالي سنبحث عن […]

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