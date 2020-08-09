ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة بتلعفر وكدس للعتاد في كركوك

2020/08/09 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ضبطت وكالة الاستخبارات معملا لتصنيع العبوات الناسفة في تلعفر وكدسا للعتاد في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان لها وتلقته (المستقلة)..اليوم ” انه بعملية استخباراتية دقيقة وبعد ورود معلومات من أحد المتعاونين من المواطنين، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية معملا لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة بقضاء تلعفر وهو عبارة عن دار سكني […]

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