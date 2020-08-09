2020/08/09 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة”يس عراق”، اسعار العملات مقابل بالدولار بضمنها الدينار العراقي في تعاملات اليوم الاحد 2020/8/9 .100 $ = 124,250دينار عراقي 100 $= 84 يورو 100 $ = 76 استرليني 100 $= 10593 ين ياباني 100$= 696 يوان صيني 100 $= 760,000 ليرة لبنانية 100 $ = 232,000 ليرة سورية 100 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي والعملات الاجنية الاخرى في تعاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي والعملات الاجنية الاخرى في تعاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).