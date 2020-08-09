الصحة تسجل 2726 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2271 حالة

2020/08/09 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2271 حالة في عموم البلاد.

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