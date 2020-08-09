بدون ميسي.. بايرن ميونيخ يسيطر على تشكيل الأسبوع لدوري الأبطال

2020/08/09 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تشكيل الأسبوع لمباريات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات إياب دور ثمن النهائي للبطولة.

وسيطر بايرن ميونيخ على التشكيل المثالي للأسبوع بتواجد 5 لاعبين في التشكيل بينما لم يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وتأهل برشلونة وبايرن ميونيخ وليون ومانشستر سيتي لدور ربع النهائي للبطولة والذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة بدون حضور جماهيري.

وجاء تشكيل الأسبوع كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ).

في خط الدفاع: أودريوزولا (بايرن ميونيخ)، لينجيليه (برشلونة)، سيميدو (برشلونة).

في خط الوسط: رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، راكيتيتش (برشلونة)، تيلوسو (بايرن ميونيخ)، بيرسيتش (بايرن ميونيخ).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ)، جابريل خيسوس (مانشستر سيتي).

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بغداد اليوم/ متابعة

سخر كوستاس مانولاس مدافع نابولي من التقارير الإسبانية التي تشير إلى رفض ليونيل ميسي مصافحته عقب اللقاء.

وأظهرت لقطة ما بعد المباراة محاولة أحد الأشخاص مصافحة ليونيل ميسي لكن اللاعب الأرجنتيني أشار له بـ (لا)، ثم بعد ذلك ظهر

بغداد اليوم-متابعة

انتهت مباراة في الدوري الرغبي في مدينة سيدني بـ "معركة حامية" بين فريقين متنافسين وجماهيرهما، إذ أدى الشجار بينهما إلى طعن أحد اللاعبين واثنين من المشجعين، وفق ما أفادت الشرطة الأسترالية.

وقال مسؤولون في دوري الرغبي

بغداد اليوم/ متابعة

فجرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قنبلة عقب لقاء برشلونة ونابولي الإيطالي، لتكشف رفض ليونيل ميسي طلب اليوناني مانولاس بتبادل المصافحة بعد المباراة.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو عبر برنامج (الترانسيستور) عن توجه مانولاس ع

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