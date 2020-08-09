الصحة العراقية تكشف عن تطورات خطيرة لانتشار كورونا

2020/08/09 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، ان البلاد ما يزال في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا، مشيرة الى أن أغلب المحافظات تسجل ارتفاعاً كبيراً ف...

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