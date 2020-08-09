2020/08/09 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي"، ان حكومة رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" قطعت اشواطا جيدة في مجال توسيع العلاقات م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكاظمي قطعت اشواطا جيدة لتوسيع العلاقات مع ايران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكاظمي قطعت اشواطا جيدة لتوسيع العلاقات مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).