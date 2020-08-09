انباء عن مهاجمة رتل للقوات الامريكية في ذي قار بالعراق

2020/08/09 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم بوجود انباء عن إنفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع الدولي في الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية قرب مطعم آسيا على رتل لقوات الاحتلال ...

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