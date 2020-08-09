سائرون يطالب الكاظمي بـ “الضغط بقوة” لاخراج الامريكان خلال زيارته واشنطن

2020/08/09 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.طالب النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم التهاون مع الجانب الأمريكي بشأن اخراج القوات الأجنبية من العراق، خلال زيارته المقبلة الى واشنطن.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن يجب ان يحسم فيها أمور عدة أبرزها اخراج قوات الاحتلال الامريكي من الأراضي العراقية فورا”.[…]

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