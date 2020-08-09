2020/08/09 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعتبر القيادي والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاحد، أن اداء رئاسة البرلمان مخيب للامال ولا يلبي طموح المرحلة الحالية.وقال شنكالي لـ /المعلومة/ إن “اداء رئيس مجلس النواب محمد الحلوسي مخيب للامال سيما وان المنهاج الحكومي يحتاج الى مراقبة وتدقيق من قبل البرلمان لكن المجلس يبدو انه قد تناسى دوره خصوصا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بحزب بارزاني: اداء رئيس البرلمان مخيب للأمال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بحزب بارزاني: اداء رئيس البرلمان مخيب للأمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).