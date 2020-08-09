7 أساليب تخلصك من دهون جسمك

2020/08/09 | 17:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _عامة مهما كان النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، سيظل تخلص الجسم نهائيا من الدهون أمرا صعبا.ويؤدي تراكم الدهون إلى الإصابة بالسمنة؛ الأمر الذي ينتج عنه آثار سلبية على الصحة، وبالتالي فإن الإنسان بحاجة إلى بذل جهود إضافية لحرق تلك الدهون.ودائما ما كانت الرغبة بفقدان الوزن مصدر قلق للبعض، حيث يتطلب ذلك بذل المزيد من الجهد بصالة الألعاب الرياضية، فضلا عن اتباع أسلوب غذائي يُجبر فيه الشخص على تناول أطعمة بعينها تمتاز بقلة سعراتها الحرارية.ورغم وصول الشخص إلى ما يطمح من جسم رياضي وفقدان وزن، لكن تظل بعض الكيلو غرامات من الدهون عالقة لتسبب إزعاجا، وتاليا بعض النصائح الفعالة في هذا السياق.كيفية حرق الدهون الزائدة في جسمك بسهولة- احسب مقدار السعرات الحرارية التي تستهلكها، ثم بعد ذلك قم بتخفيضها، تخلى عن 250 سعرة حرارية إضافية من تلك التي تتواجد بالمشروبات الغازية والسكر المكرر، وليس من الأطعمة الصحية.- إضافة بعض البروتين إلى نظامك يمنحك شعورا بالشبع، ويجعلك تبقى دون طعام لفترة طويلة، ضَمّن البروتينات بكل وجبة من وجباتك مثل الزبادي، الجبن، البيض، الفاصولياء، الأسماك، اللحوم الخالية من الدهون، وغيرها.- أنت لا تحتاج إلى ممارسة الرياضة لفترة أطول، بدلا من ذلك اجعلها أكثر قوة، قم بزيادة كثافة التمرينات، على سبيل المثال زود سرعتك أثناء ممارسة الجري أو المشي.- رفع الأوزان لإنقاص الوزن، حيث يعمل هذا الأسلوب على زيادة معدل الأيض، وبالتالي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وهو أمر ممكن بسهولة مع تمارين القوة أو المقاومة.- شرب المزيد من الماء، ففي كثير من الأحيان، نعتقد أننا جائعون، ولكن في الواقع يكون الجسم بحاجة إلى الماء، الذي يشعرنا بالشبع.- تعد الحركة مصدرا رئيسيا لفقدان الوزن، لذا، ابتعد عن الجلوس لفترة طويلة، قف أو تحرك كلما سنحت لك الفرصة.- حاول تغيير روتين نظامك الغذائي، وتناول أنواعا عديدة من الفواكه والخضار.

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