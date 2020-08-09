2020/08/09 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهنداوي : الحكومة عازمة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات العادلة المبكرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهنداوي : الحكومة عازمة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات العادلة المبكرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهنداوي : الحكومة عازمة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات العادلة المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).