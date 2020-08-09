2020/08/09 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة اللبنانية التي يرأسها حسان دياب.وقال موقع “سكاي نيوز عربية”، إن “وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته”.وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أعلنت اليوم الأحد، أيضا استقالتها من حكومة حسان دياب.وتأتي هذه الاستقالات بعد استقالة خمسة نواب من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وزير الاعلام..



وزير البيئة يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وزير الاعلام.. وزير البيئة يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وزير الاعلام.. وزير البيئة يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).