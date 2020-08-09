العراق يسجل 2700 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/09 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، عن تسجيل 2726 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2271 مصاباً من الوباء....

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