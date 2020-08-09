العراق يرسل 20 صهريج نفط الى لبنان

2020/08/09 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الى العاصمة اللبنانية بيروت صهاريج نفط أرسلها العراق على وجه السرعة وذلك ضمن حملة إغاثية عقب انفجار مرفأ بيروت. ...

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