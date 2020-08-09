2020/08/09 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..علقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الأحد، على حادثة الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.وقالت الرومي في تصريحات لـ شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن “الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت جريمة كبيرة بحق شعب لبنان، سواء أكان إهمال أو حادثا مدبرا”.وأضافت، أنها “كانت في منزل بمنطقة جونية شمال بيروت عندما وقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماجدة الرومي تعلق على انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماجدة الرومي تعلق على انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).