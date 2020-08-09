لماذا تبرئة الكيان الصهيوني؟

2020/08/09 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني شهدت لبنان انفجاراً عنيفاً وكبيراً جداً وكانت نتيجته مئات الضحايا وآلاف الجرحى والمفقودين، والنتيجة مرعبة ومخفية وأعلنت على أثرها حالة الطوارئ في لبنان؛ ودول العالم تعاطفت مع لبنان وقدمت له المساعدات الطبية والغذائية والنفطية، وتم تنكيس الأعلام في دول العالم حِداداً على أرواح الشهداء في بيروت.تناقلت وسائل التواصل […]

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