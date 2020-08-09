متخصص يحدد فئة تمثل 25% من الشعب العراقي ستكون “آمنة” من الموجة الثانية لكورونا

2020/08/09 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر المتخصص بالصحة العامة الدكتور هيثم العبيدي، إن 80% من الشعب العراقي سيصابون بفيروس كورونا، فيما بين ان 25% من العراقيين سيكونون في مأمن فيما اذا عادت موجة ثانية للوباء، وهم المصابين في وقت سابق.وقال العبيدي في تصريحات صحفية، إن “العراقيين وكل شعوب العالم وصلوا إلى قناعة بضرورة التعايش مع […]

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