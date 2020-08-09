يا أخت بغداد

2020/08/09 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ياسين الحديدي… جللٌ مصابُك يا بيروت يبكيــنا ..ياأخت بغـــداد ما يؤذيك يؤذينا ماذا أصابك يا بيروت داميـــة ..والمــوت يخطف أهليك وأهلينا ‏ عضّي على الجرح يا بغداد صــابرةً ..بيروت تعـــــرفُ ما فيها وما فينا بيروتُ تعرفُ من بالروعِ يفجـــــعنا ..علـــم اليقين وكأس الموت يسقينا نادي بنيكِ وقصّـــي بين أظهرهـــم […]

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