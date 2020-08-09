2020/08/09 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بإدارة الإطفاء، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم عندما أدت أمطار غزيرة وعواصف رعدية إلى فيضانات واسعة النطاق بجزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.واضاف المسؤولون، إن معظم الضحايا، وبينهم رضيع، عثر عليهم‭‭‭ ‬‬‬‬في منازلهم أو قريبا منها في إيفيا بشمال شرق أثينا، وأضافوا أن السلطات لا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة 5 أشخاص جراء عواصف رعدية وفيضانات في اليونان وكالة تقدم الاخبارية.

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