إشارات على رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس

2020/08/09 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو إمكانية الرحيل عن جدران نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، يوم الجمعة.رونالدو ودع مع اليوفي منافسات أبطال أوروبا بقاعدة الهدف الاعتباري أمام أولمبيك ليون الفرنسي في واحدة من أكبر مفاجآت ثمن نهائي المسابقة.الخروج من دوري الأبطال والفشل في التتويج […]

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