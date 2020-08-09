دولة نواب عرفاء

2020/08/09 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / شيرزاد شيخاني في النظم الدكتاتورية لا مكان للعقل ولا للخبرة والإختصاص .هناك فقط القوة ومن يمتلكها من الأشقياء وأولاد الشوارع وسقط المتاع ..لذلك فإن أسوأ فترات الحكم في العراق كانت فترة حكم صدام حسين الذي حول عراق الحضارة الى أضحوكة العالم حين صور غزو الكويت طريقا لتحرير القدس .وأطلق بضعة […]

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