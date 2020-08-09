تحذيرات من ارتداء كمامة شاع استخدامها: لا تحمي من كورونا

2020/08/09 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الأسبوع الحالي من نوع واحد من الأقنعة لا يحمي من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، ولسوء الحظ فقد أصبح من التصميمات الشائعة بين الناس.ووفقا للمركز، فإن القناع الوحيد الذي يجب عليك التخلص منه الآن هو الذي يحتوي على صمام أو فتحة تهوية.كما ذكرت المنظمة في إرشاداتها […]

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