الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )


الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )
2020/08/09 | 17:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د .

خالد القرة غولي ..

لن أتكلم عن كيفية وصول أعضاء مجلس النواب من اهل الانبار إلى عضوية المجلس , ولن أتكلم عن الذي قدمه هؤلاء من منجزات تاريخية طيلة مدة سلطته على رقاب أهل الأنبار , ولن أخوض في تفاصيل الصراع المرير والعشائري والمناطقي والمالي والسلطوي والحزبي بين هؤلاء , لن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

واصل القراءة على المعلومة
Sponsored Links