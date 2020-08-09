2020/08/09 | 17:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د .
خالد القرة غولي ..
لن أتكلم عن كيفية وصول أعضاء مجلس النواب من اهل الانبار إلى عضوية المجلس , ولن أتكلم عن الذي قدمه هؤلاء من منجزات تاريخية طيلة مدة سلطته على رقاب أهل الأنبار , ولن أخوض في تفاصيل الصراع المرير والعشائري والمناطقي والمالي والسلطوي والحزبي بين هؤلاء , لن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خالد القرة غولي ..
لن أتكلم عن كيفية وصول أعضاء مجلس النواب من اهل الانبار إلى عضوية المجلس , ولن أتكلم عن الذي قدمه هؤلاء من منجزات تاريخية طيلة مدة سلطته على رقاب أهل الأنبار , ولن أخوض في تفاصيل الصراع المرير والعشائري والمناطقي والمالي والسلطوي والحزبي بين هؤلاء , لن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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