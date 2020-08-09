2020/08/09 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .خالد القرة غولي ..لن أتكلم عن كيفية وصول أعضاء مجلس النواب من اهل الانبار إلى عضوية المجلس , ولن أتكلم عن الذي قدمه هؤلاء من منجزات تاريخية طيلة مدة سلطته على رقاب أهل الأنبار , ولن أخوض في تفاصيل الصراع المرير والعشائري والمناطقي والمالي والسلطوي والحزبي بين هؤلاء , لن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الى ( الحلبوسي ) ورفاقه الكرام ؟ المحافظة ليست لكم ولا يجوز ( التصرف ) بها إلا بموافقة ( أهل الأنبار )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).