الاستقالات تهدد الحكومة اللبنانية  بعد “فاجعة بيروت”

2020/08/09 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع اللبناني، تتوالى الأخبار والمعلومات عن توجه عدد من الوزراء لتقديم استقالاتهم، مما يهدد الحكومة والبرلمان.وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها، وهو ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تكثيف الاجتماعات مع الوزراء.ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر مطلعة قولهم أن دياب اجتمع بوزراء كانوا اتخذوا قرارا بتقديم استقالتهم، […]

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