نائب: الملف الاقتصادي سيكون جزء من زيارة الكاظمي للبيت الابيض

2020/08/09 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، الاحد، ان الملف الاقتصادي سيكون جزء من الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته للبيت الابيض الاسبوع المقبل.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الحوار الاستراتيجي الذي سيبدأ مرحلته الثانية خلال زيارة الكاظمي للبيت الابيض سيناقش الملف الاقتصادي للعراق”، لافتا الى […]

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