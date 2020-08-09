وكالة الاستخبارات تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وكدسا للعتاد في كركوك

2020/08/09 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة في تلعفر وكدس للعتاد في كركوك.

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