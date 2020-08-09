2020/08/09 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المثنى توضح تفاصيل خلافها مع ذي قار حول رقع الاستكشافات النفطية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المثنى توضح تفاصيل خلافها مع ذي قار حول رقع الاستكشافات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).