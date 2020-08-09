مهاجم تونسي على اعتاب القيثارة الخضراء

2020/08/09 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دخل نادي الشرطة الرياضي في مفاوضات جادة مع مهاجم تونسي لضمه الى صفوف فريق كرة القدم في الموسم المقبل.وقال مصدر في إدارة النادي لـ /المعلومة/ إن “نادي الشرطة دخل في مفاوضات جادة من اجل ابرام صفقة ضم المهاجم ياسين الشماخي”.وأضاف ان “الشماخي يلعب في صفوف النادي الافريقي التونسي والمفاوضات جارية بين […]

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