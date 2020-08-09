اخر ماقدمته للعراق “عمل وطني مميز”… فرقة موسيقية  تنازلت عن تاريخها وودعت المسرح لقلة الدعم المالي!

2020/08/09 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد على الرغم من تنوع الناس و إختلاف لغاتهم وإنتمائاتهم ومعقداتهم نجدهم جميعا ينصتون الى الموسيقى لتجمعهم بلحنٍ واحدٍ .هذا ما كنا نراه في حفلات الفرقة السمفونية العراقية عندما كانت تحيي حفلاتها في نهاية كل شهر، حيث كانت قاعة المسرح الوطن تمتلئ بالعراقيين من مختلف الأعمار فلم يهتم احداً منهم بمعتقد […]

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