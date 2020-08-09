بعد ثلاثة اسابيع من افتتاحها..كربلائيون يطالبون بادخال المستشفى التركي الخدمة الفعلية

2020/08/09 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… شكا مواطنون كربلائيون من عدم استقبال مستشفى الامام الحسن المجتبى (ع) المعروف بـ “المستشفى التركي” للمواطنين رغم افتتاحها رسميا قبل ثلاثة اسابيع من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية ببيان اسباب اغلاقها امام مرضاهم.ونقل مراسل /المعلومة/ عن الأهالي إنهم “استبشروا خيرا بافتتاح المستشفى التركي الذي ينتظرونه لاكثر من 10 […]

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