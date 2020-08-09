2020/08/09 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاحد، أن مسحوات أولية جرت في منطقة الرهبان في منخفض بحر النجف، أشار إلى اكتشاف بئر نفطي كبير.واكد الياسري انه “سيوضع في المكان المكتشف الرهبان خيمة كبيرة للمختصين الباحثين لاكمال المسوحات وسنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافد اقتصادي للنجف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية “تحبس الأنفاس” وترقب شديد للنتائج.. هل تم اكتشاف بئر نفطي جديد؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية “تحبس الأنفاس” وترقب شديد للنتائج.. هل تم اكتشاف بئر نفطي جديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).