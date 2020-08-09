مدرب الماني: رفضت تدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان في 2018

2020/08/09 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اعترف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج، جوليان ناجيلسمان، بأنه كان أحد الأسماء المرشحة لقيادة ريال مدريد في صيف عام 2018.وقال ناجيلسمان في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، “كانت هناك مكالمات هاتفية، لكن في النهاية الشخص الذي اتخذ القرار النهائي هو أنا”.وتابع: “اعتقدت أن الذهاب إلى ريال مدريد لم يكن الخطوة […]

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