2020/08/09 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تسجل 37 وفاة وأقل من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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