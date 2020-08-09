2020/08/09 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار”.وأضاف البيان، أن “الحادث اسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).