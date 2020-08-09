انفجار عبوة ناسفة على رتل مدني للتحالف الدولي في ذي قار

2020/08/09 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت خلية الإعلام الأمني، انفجار عبوة ناسفة على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان الحادث اسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات”./

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